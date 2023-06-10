علي جمعة يكشف لقناة الناس دلالة أسماء أنبياء الله.. «يعقوب» و«إسماعيل» و«إسرائيل»

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية السابق، ردًا على سؤال «لماذا سُمي يعقوب بهذا الاسم»، إنَّ سيدنا يعقوب عليه السلام نزل في عقب أخيه عيصو فسُمي بيعقوب، أي أعقب أخوه عيصو.

جمعة: يعقوب معناه من أتى ثانية

وأضاف «جمعة» خلال حلقة برنامج «مع الناس» المذاع على قناة الناس، أنَّ اسم «يعقوب» بلغة قومه يعني «يعقوب.. العاقب الذي أتى ثانية»، موضحًا أنَّ اسم سيدنا إسماعيل – عليه السلام – معناه أيضًا «اسمع لدعائي يا الله» أو «اللهم استجب».

إسماعيل معناه «سمع الله لنا»

تابع عضو هيئة كبار العلماء بـ الأزهر الشريف، أنَّه مثلما نقول بالركوع «سمع الله لمن حمد» بمعنى «اللهم استجب لحمدنا وعبادتنا والتجاءنا إليك»، أي معناها «سمع الله دعاءنا».

كما أوضح أنَّ اسم «إسرائيل» معناه من سار إلى الله أو مشى قاصدًا الطريق إليه، قائلاً «قد توجهت إلى الله وسرت في طريقه.. وطريق الله محدود فى الشريعة كلها منذ آدم وإلى يوم القيامة، وكما قال لنا الله – عز وجل- «فاذكروني أذكركم. واشكروني ولا تكفرون»، ومحدود بقوله تعالى «الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.