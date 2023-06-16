إنجازات 30 يونيو.. طريق مرسى علم الجديد يساهم في تنشيط السياحة بالبحر الأحمر

يعتبر طريق مرسى علم الجديد أحد أهم الطرق بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مشروعات تنمية الصعيد ومجهودات الدولة في الاهتمام بقطاع الطرق، وأحد إنجازات ثورة 30 يونيو، ويبلغ طوله 200 كيلومتر بتكلفة 1.7 مليار جنيه، لخدمة القطاع السياحي، حيث يعمل على اختصار الوقت وانخفاض نسبة الحوادث.

طريق مرسى علم بالبحر الأحمر

وكشف اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طريق مرسى علم الجديد واحدا من أهم طرق البحر الأحمر، ويساهم في تنشيط السياحة، ويبدأ من مدينة سفاجا حتى شمال مرسى علم، وتم تنفيذه بازدواج طريق «سفاجا - مرسى علم» بطول 200 كيلومتر بتكلفة 1.7 مليار جنيه، لخدمة القطاع السياحي وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية عام 2021.

اهتمام بالطرق في البحر الأحمر

وأشار «عدلي» إلى أن محافظة البحر الأحمر شهدت اهتماما كبيرا من الدولة في قطاع الطرق عقب ثورة 30 يونيو، ضمن مشروعات تنمية الصعيد لخدمة القطاع السياحي وتحقيق أهداف التنمية السياحية، حيث عمل على انخفاض معدلات الحوادث وتوفير نصف الوقت في الوصول إلى الفنادق والمنتجعات السياحية الواقعة على امتداد الطريق الساحلي.

100 رحلة طيران أسبوعيا

وكشف رئيس مرسى علم، أن المدينة تستقبل أسبوعيا أكثر من 100 رحلة طيران تقل أكثر من 20 ألف سائح، لافتا إلى أن طريق مرسى علم الجديد ساعد على سرعة وسلامة نقل السائحين من المطار إلى الفنادق والمنتجعات السياحية على الشواطئ، وأيضا تنقلات السائحين إلى المناطق والمعالم السياحية في مرسى علم.