مهرجان الفواكه في مرسى علم.. فرحة واحتفالات للسائحين على الشواطئ

نظمت فنادق مرسى علم مهرجانا للفواكه على الشواطئ المفتوحة، بمشاركة آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، باستخدم كميات كبيرة من الفواكه الطازجة والعصائر، وشارك 11 شيفا في تجهيز وإعداد الفواكه، وذلك بهدف تنشيط السياحة والترفيه، وإدخال البهجة والسرور على السياح.

مهرجان الفواكه على شواطئ مرسى علم

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إن شواطئ مرسى علم شهدت إقبال آلاف السياح على مهرجان الفواكه، في صورة مبهجة للسياحة، لافتا إلى أن المدينة استقبلت أكثر من 20 ألف سائح منذ بدء الأسبوع الجاري.

تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم

وأضاف أن المهرجانات تنظم بصفة أسبوعية بهدف إدخال البهجة والسرور والترفيه على السائحين والترويج السياحي، وتلقى قبولا كبيرا، مشيرا إلى أن السائحين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها عبر السوشيال ميديا، ما يعد أفضل وسيلة لتنشيط السياحة على الشواطئ.

أطنان الفواكه على شواطئ مرسى علم

وأضاف مصطفى إبراهيم، أحد المشاركين في تنظيم المهرجان في تصريحات، إن هناك ما يقرب من 11 شيفا شاركوا في تجهيز الفواكه باستخدام كميات كبيرة، ومتنوعة مثل الفراولة، ولاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين الذين حرصوا على التفاعل، والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.