إيمان العاصي: «أحلم بوالدي باستمرار ودايما بيطمني رغم وفاته»

تحدثت الفنانة إيمان العاصي خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» عن رحيل والدها، معتبرة أنه غير حياتها بالكامل، مشيرة أنها شاهدته في الحُلم بسبب حلقة البرنامج.

شاهدت والدها في الحلم بسبب حلقة منى الشاذلي

وقالت إيمان العاصي موجهة حديثها إلى منى الشاذلي: «حلمت بيه إمبارح بسببك» معتقدة أن روح والدها الراحل ستشاهد هذه الحلقة مؤكدة على أن أحلامها دائمًا لها دلالة.

وتابعت: «أنا حلم ببابا على طول وبيجي لي على طول وبيطمني عليه على طول وأسئلة كانت بيني وبينه وهو موجود وبيرد عليا فيها».

وحكت إيمان العاصي عن الحلم الذي رأته لوالدها وشاهدت فيه منى الشاذلي بنفس الملابس التي ارتدتها في الحلقة، رغم أنها شاهدت الحلم قبل تصوير الحلقة، موضحة: «إمبارح أنا في الحلم كنت قاعدة معاكي وكنتي وحياة بنتي وبابا لابسة أبيض، وبقولك بابا كان بيحبك قوي قوي قوي وخرجت من مكان مش فاكره ولقيته نايم ومبتسم وفضلت أعيط».