محمد محمود عبد العزيز يشكر الرئيس السيسي ويشيد بـ«حياة كريمة»

أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز عن سعادته الكبيرة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسم والده الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز خلال المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، وذلك على هامش تكريم نماذج مصرية ملهمة من محافظة الإسكندرية.

وقال محمد محمود عبد العزيز بفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: «الموضوع بالنسبة ليا كبير جدا وأنا في العادة مش بعرف أتكلم لما بتيجى سيرة والدي، واللهم لك الحمد والشكر بس أبويا بجد سبحان الله مشرفني في حضوره وغيابه وبيخلينا نتباهى واسمه موجود ومنور اللهم لا حسد، أنا يمكن تقريبا مفيش يوم يعدى عليا إلا وحد يبعتلي صورة أو مشهد أو فيديو ليه».

محمد محمود عبد العزيز: تكريم أبي تكريم للفن

وأضاف محمد محمود عبد العزيز: «تم تكريم أبي من رئيس جمهورية مصر العربية يعنى بيتكرم من مصر، ومصر دي كانت بالنسبة لوالدى ربنا يعلم إزاي وبيتكلم عليها إزاى في أى مكان في العالم».

وتابع: «أنا شايف إن تكريم والدى ليس له لوحده ولكنه تكريم ليا ولأخوية ولأولادنا، وأنا شايف إن تكريم والدي بعد 7 سنين من غيابه من وجهة نظرى إنه تكريم للفن كله ولكل الفنانين المصريين، وبيأكد أهمية الفن وتأثيرهم وتاثير أعمالهم حتى بعد رحيلهم، خاصة أن التكريم تحت مسمى نماذج مصرية ملهمة ومؤثرة».

وروى محمد محمود عبد العزيز موقفاً لوالده قائلاً: «في موقف أول مرة أحكيه أيام الانفلات الأمني، كان والدي بيتابع النشرة والأخبار وفاجأة لقيناه بيبكي بطريقة شديدة ومنفعل جدا، ويقول مصر كده بتضيع حرام عليكوا اللي بيحصل فيها ويحسبن، وكان البكاء بحرقة، وفجأة في وسط كل ده ويروح قايم ماسح دموعه، ويقول لا مستحيل مصر تضيع ومصر فيها رجالة وهترجع تاني، وكان عنده إيمان قاطع إن مصر تفوق وترجع بسرعة، وده حصل الحمد لله».

محمد محمود عبد العزيز: شكرا لمصر

وواصل: «مش عيب أكون وطني وأحب بلدي، وعاوز أقول شكرا لمصر وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي واتشرفت بوجودى مع حضرتك، والثواني البسيطة اللي اتكلمت فيها مع حضرتك أسعدتنى وكنت أتمنى إنها تطول لأن كان جوايا كلام كتير نفسى أقوله لحضرتك، وأنا بحب البلد وبخاف عليها جدا، والكلام اللي سيادتك قلته في المؤتمر لمسنى جدا وصدقته جدا، وأتمنى من كل قلبى إن لقائى بحضرتك يتكرر، وربنا يعين حضرتك ويقدرنا جميعاً اننا نساعد بلدنا بأي شكل يفيد البلد».

وتحدث محمد محمود عبد العزيز عن لقائه بالرئيس السيسي: «أنا عمرى في حياتي ما حضرت أي حاجة متعلقة بمؤتمرات الشباب ولا كنت بتابعها للأسف الشديد، وأول مرة أحس إني ندمان إني مكنتش بحضر الحاجات دى، وأنا شوفت شباب زي الورد شكلهم يفرح، ومش كلهم حابين اللى بيعملوه لا ده هما مصدقين جداً وفي فرق كبير بينهم، أنا كنت على بعد كام متر من رئيس جمهورية بلدي وده في حد ذاته جديد عليا من غير لا فلاتر ولا مونتاج، وحسيت إن الرئيس زينا جدا وحاسس بينا جدا ومحروق على بلده زينا، وبيتكلم من قلبه زينا، والحاجات اللى متسببة في قلق الناس وخايفين منها هو عارفها ولم ينكر إن لدينا مشكلة، وإنه شغال عليها ودى حاجة تطمن وأسعدتنى أن رئيس الجمهورية حاسس بالمشاكل وحاطيت إيده عليها».

وأشاد الفنان محمد محمود عبد العزيز، بالإنجازات في محافظة الإسكندرية: «شفت إنجازات في الإسكندرية عديت عليها عادى وكبارى جديدة وقلت الله، ولكن بالنسبة ليا شايفها عادى، لكن أول مرة أبقى قاعد وأعرف اتعملت إزاى وأخدت وقت ومجهود قد إيه واتكلفت كام، وحسيت إن الموضوع كبير وشبه الإنتاج عندنا في الدراما، لأن عندنا ممكن دقيقتين نقعد فيها أيام تصوير وده بالنسبة لنا مجهود وده لا يقارن بمجهود الدولة ولا مجهود الناس اللى بتحفر في الصخر عشان يعملوا لنا طرق ولا كباري، الموضوع مش سهل خالص خصوصا فكرة حياة كريمة، وفكرة البيوت الجديدة اللى اتعملت والناس اتنقلت من عشوائيات إلى بيوت أفضل، الناس دي كانت في كوارث وعدت منها واحنا محسناش بيها رغم إننا في بلد واحدة، وهمومنا واحدة، وللأسف مش بنركز في المجهود اللى ورا ده».