تامر حسني عن حفله في تونس: حبكم أفقدني النطق

أعرب الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته لنجاح حفله الذي لأقيم في تونس ورفع شعار كامل العدد.

تامر حسني في تونس

ونشر تامر حسني صور الحفل وعلق عليها: «حفلة تونس فعلاً من أجمل حفلات حياتي وفعلاً الحب اللي شوفته في عيون الجمهور والمذيعين وكل الحاضرين وترحاب السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وجميع السفراء والوزراء الكرام من مختلف انحاء الوطن العربي والسادة الإعلاميين والصحفيين الكبار شوفت حب منهم أفقدني النطق بالإضافة لتكريمي بأرق الكلمات المعبرة من الإعلام التونسي الحبيب والجمهور التونسي الراقي العظيم».

تامر حسني: شعرت أنني أغني لأول مرة في حياتي

واختتم تامر: «كنت حاسس وكأني أول مرة أغني في حياتي حضوركم الكريم بكل هذا العدد الضخم تكريم كبير أوي ليا من كل قلبي مليون شكراً كل الشرف لغنائي على مسرح قرطاچ العظيم في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون شكراً تونس شكراً شعب تونس الحبيب»