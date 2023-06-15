محمد هنيدي عن بوستر فيلمه الجديد: مسروق من أحد أعمال تامر حسني

سخر الفنان محمد هنيدي، من بوستر فيلم «تاج» بطولة الفنان تامر حسني، والذي ظهر فيه الآخير، وهو يحمل أتوبيسا ضخمًا بيدٍ واحدة، كونه «سوبر هيرو».

ونشر محمد هنيدي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بوستر دعائي لفيلمه الجديد «البريمو»، وهو يحمل بطيخة ضخمة بيدٍ واحدة، ويقف بين سيارتين، حيث يُجسد داخل فيلم شخصية بائع بطيخ من الصعيد.

وعلق محمد هنيدي، على البوستر، قائلًا: «أي حد هيقولي البوستر مسروق من فيلم تامر حسني.. هقوله أيوة.. إحنا جبنا مصمم سلمنا البوستر واختفى واكتشفنا بعدها أنه سارقه بس كنا إدناه فلوس.. فمضطرين ننزله».

فيلم البريمو، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

أما فيلم تاج يُعتبر من نوعية الأفلام التي تنتمي إلى سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد الفنان تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.