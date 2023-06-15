تامر حسني يوجه رسالة شكر لجمهوره في تونس: «بحبكم أكتر»

استقبل التونسيون الفنان تامر حسني فور وصوله إلى مطار تونس، اليوم، استعدادًا لإحياء حفله الغنائي الليلة ضمن فعاليات حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، على مسرح قرطاج الأثري.

تامر حسني يتحدث لجمهوره في تونس

ونشر تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «كل الشكر للجمهور التونسي الكريم، دايمًا أهل كرم ومحبة وتستقبلوني من يوم ظهوري حتى الآن بهذا الشكل الجميل».

وأضاف: «والله أنا بحبكم أكتر ربنا يسعد قلوبكم زي ما أسعدتوني وتقديركم لي بشكل شخصي بهذا الشكل هو تقدير لبلدي مصر بشكل عام، شكراً تونس شكراً من كل قلبي».

تامر حسني ينافس في عيد الأضحى

يدخل الفنان تامر حسني في منافسة عيد الأضحى، يعتبر فيلم تاج من نوعية الأفلام التي تنتمي إلى سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد الفنان تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.