بعد ظهوره في «الستات مايعرفوش يكدبوا».. تامر حسني يشيد بشهاب كمال: «مطرب هايل»

أشاد الفنان تامر حسني بصوت الفنان الشاب شهاب كمال، والذي حل ضيفًا على برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «CBC» وتقدمه المذيعات مني عبدالغني، هبة الأباصيري، إيمان عز الدين ومها الصغير.

وعقب استضافة شهاب في حلقة البرنامج، أعرب تامر حسني عن إعجابه الشديد بصوته، وقال من خلال خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام»: «ماشاء الله، أصوات مصرية حقيقية تستحق كل الدعم والاحترام بجد.. مطرب هايل».

ليست هذه أول مرة يشيد تامر حسني بالمواهب الشابة التي يستضيفها البرنامج لدعمهم وتسليط الضوء عليهم، حيث أشاد من قبل بالفنانة الشابة مريم النجدي مغنية حفل قادرون باختلاف، وذلك من خلال الأستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشر مقطع من لقاءها في البرنامج، وعلق عليها قائلًا: «يا مريوم صوتك كل يوم بيحلو».

تامر حسني ينتظر عرض فيلم تاج

وفي سياق آخر، ينتظرتامر حسني، طرح فيلمه الجديد «تاج» الذي يُشارك به في دور العرض، وهو من بطولة دينا الشربيني، المطربة ساندي، وعمرو عبد الجليل وآخرين، وهو من إخراج سارة وفيق