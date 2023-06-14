تامر حسني ينشر البوستر الدعائي لفيلم «تاج» قبل عرضه بعيد الأضحى

كشف الفنان تامر حسني عن البوستر الدعائي الخاص بفيلمه الجديد «تاج»، الذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، ضمن الأفلام المشاركة في موسم العيد.

تامر حسني ينشر صورة البوستر الدعائي لفيلم تاج

ونشر تامر حسني عبر حسابه الشخصي «فيس بوك» صورة البوستر الدعائي، وعلق عليه قائلاً: «انتظرونا إن شاء الله في العيد تاج».

تامر حسني وفيلم تاج

قد انتهي الفنان تامر حسني مؤخراً من تصوير فيلم تاج، ودخل في مرحلة المونتاج، حتي يتم عرضه بموسم عيد الأضحى المقبل، وهو من بطولة كلا من دينا الشربيني، المطربة ساندي، بيومي فؤاد، والعديد من نجوم الفن.

دور تامر حسني في فيلم تاج

يعتبر فيلم تاج من نوعية الأفلام التي تنتمي إلى سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد الفنان تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.

ويدخل الفنان تامر حسني في منافسة عيد الأضحى مع عدد من الأفلام الأخرى التي تنوعت ما بين الكوميديا والأكشن والاجتماعي، فيما عدا أعلن الفنان محمد رمضان انسحاب فيلمه ع الزيرو من الموسم بسبب عدم استكمال تصوير الفيلم.