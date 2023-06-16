خبير ملاحي: مصر تطبق رؤيتها على أرض الواقع لتصبح مركز لوجيستيا عالميا

أكد الخبير الملاحي عمرو الشافعي، أن الدولة المصرية بدأت فعليا في تطبيق رؤيتها على أرض الواقع لجعل مصر مركزا لوجيستيا عالميا، مشيدًا بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية.

مركز لوجيستي عالمي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن وضع مصر الآن يؤهلها لتكون مركز لوجيستيا عالميا، مشيرًا إلى أنه يمكن الحديث عن سفن تصل حمولاتها لـ 24 ألف حاوية.

ما تشهده الدولة المصرية رسالة للعالم أجمع

وشدد الخبير الملاحي على أن هناك ثقة كبيرة لدى المستثمرين العالميين للدخول في السوق المصري، معتبرًا أن ما تشهده الدولة المصرية رسالة للعالم أجمع، لافتًا أن الرئيس السيسي وجه عدد من الرسائل الممهمة.

وأوضح رؤية الدولة المصرية فيما يخص الربط بين الموانيء، لافتًا أن ميناء العين السخنة سيتم ربطه بميناء الإسكندرية مما يعتبر ربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.