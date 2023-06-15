التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير ميناء دمياط.. يسهل حركة التجارة

تنفذ الدولة مشروعات تطوير ميناء دمياط، ممثلة في وزارة النقل، في إطار الاهتمام بتطوير المواني المصرية، وتحقيق أقصى استفادة من موقع مصر الجغرافي، خاصة بعد أن عانت المواني لسنوات طويلة من عدم التطوير، كما تعمل وزارة النقل حالياً على جعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجستيات.

مشروع إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر

ترصد «الوطن»، وفق تقرير رسمي التفاصيل الكاملة لمشروعات تطوير ميناء دمياط وهي:

- يتم إنشاء المشروع بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

- تنفيذ المشروع بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا.

- تنفيذ المشروع بساحة خلفية 922 ألف م2.

- تكلفة إنشاء المشروع 4.5 مليار جنيه.

- يقوم بتنفيذ المحطة تحالف شركتي «المقاولون العرب وأركريدون».

من المتوقع أن تحقق المحطة إيرادات تصل 3.2 مليار دولار خلال فترة الامتياز.

- كما تخلق المحطة 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- تجتذب المحطة 1.2 مليون من حاويات الترانزيت من مواني شرق المتوسط.

- سيقوم بإدارة وتشغيل محطة الحاويات التحالف الأوروبي «يوروجيت ألمانيا كونتشب إيطاليا، هاياج لويد ألمانيا» باستثمارات تصل إلى 490 مليون دولار ولمدة 30 عام.

مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران

- يستهدف المشروع للوصول إلى عمق تصميمي 18.5متر.

- يتم تنفيذ المشروع بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

- يقوم بتنفيذ المشروع شركة الجرافات الوطنية.

مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 خلف الحاجز الغربي

- يتم تنفيذ المشروع بإجمالي أطوال 3400 متر وعمق 17مترا.

- يتم تنفيذ المشروع بساحات خلفية بمساحة 2.2 مليون م2.

- تكلفة المشروع التقديرية 8.3 مليار جنيه.

- إنشاء رصيف بحري بطول 600 م عمق 17 مترا وساحة خلفية 270 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.3 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ والنقل بجامعة بني سويف لـ«الوطن»، إن موضوع استخدام نهر النيل لنقل الركاب والبضائع له مردود إيجابي كبير على اقتصاد الدولة المصرية ويسهل حركة التجارة الداخلية من أماكن التصنيع والتوزيع داخل الدولة وتخفيف العبء على طرق النقل السريع المستخدمة بين المحافظات وتخفيف الضغط أيضا على منظومة السكة الحديد الخاصة بنقل البضائع والتي تحتاج إلى تطوير كبير ونقل البضائع شمالا وجنوبا من المواني سواء كانت بضائع مستوردة أو يتم تصديرها من مواني في مصر الشمالية بورسعيد أو دمياط أو الإسكندرية.