«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس اليوم: تجنبوا التعرض للشمس لهذا السبب

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، بعدما أعلنت توقعات ارتفاع درجات الحرارة، اليوم، عن المعدلات الطبيعية بقيمة تتراوح بين 3 و4 درجات على الأنحاء كافة، ما جعلها توجه تحذير للمواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، حتى لا يزيد إحساسهم بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا على السواحل الشمالية نهارا، معتدل ليلا على كل الأنحاء، ويصاحب ذلك الارتفاع نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

القاهرة 37 - 27

- العاصمة الإدارية 37 - 27

- أكتوبر 38 - 28

- بنها 37 - 27

- دمنهور 37 - 27

- وادي النطرون 37 - 26

- كفر الشيخ 36 - 26

- المنصورة 37 - 27

- الزقازيق 37 - 27

- شبين الكوم 37 - 27

- طنطا 36 - 26

- دمياط 33 - 24

- بورسعيد 32 - 24

- الإسماعيلية 38 -

- السويس 36 - 27

- العريش 32 - 23

- رفح 31 - 23

- رأس سدر 38 - 25

- نخل 34 - 18

- كاترين 30 - 14

- الطور 36 - 26

- طابا 32 - 23

- شرم الشيخ 39 - 29

- الإسكندرية 35 - 23

- العلمين الجديدة 35 -

- مطروح 30 - 22

- السلوم 31 - 22

- سيوة 36 - 26

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 36 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 38 - 27

- بني سويف 38 - 27

- المنيا 39 - 28

- أسيوط 39 - 27

- سوهاج 40 - 28

- قنا 40 - 28

- الأقصر 40 - 28

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26