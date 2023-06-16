مدبولي يصل إلى كييف بعد رحلة 12 ساعة من الحدود البولندية بالقطار

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، بعد رحلة بالقطار استغرقت 12 ساعة من الحدود البولندية.

جاء ذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية؛ حيث يترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الزيارة التي يقوم بها الوفد لأوكرانيا وروسيا.

وفد المبادرة الإفريقية

ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلًا عن جمهورية الكونغو، إضافة إلى مصر.

وسيعقد الوفد الإفريقي جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلينيسكي؛ لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة؛ لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.