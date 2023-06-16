«شوجر دادي» للفنانة ليلى علوي يتصدر إيرادات دور العرض خلال 24 ساعة

يواصل فيلم «شوجر دادي» حالة النجاح الكبيرة التي يحققها في شباك دور العرض السينمائية، منذ اليوم الأول من عرضه، وهذا ما حققه أيضًا أمس الخميس.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تصدر فيلم شوجر دادي إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائية، إذ نجح في تحقيق إيرادات بلغت 219 ألفا و182 جنيهًا فقط لا غير.

تفاصيل فيلم شوجر دادي

ويشارك في الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم منهم ليلى علوي، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وتامر هجرس، ومحمد محمود، وحمدي الميرغني، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

إيرادات الأفلام في دور العرض

أما في المركز الثاني، فجاء فيلم يوم 13 حيث حقق إيرادات بلغت 147 ألفًا و104 جنيهات فقط لا غير، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد داود ودينا الشربيني، وشريف منير، ونسرين أمين، وجومانا مراد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج وائل عبدالله.