ليلى علوي تتصدر المركز الأول في شباك التذاكر بفيلم «شوجر دادي»

استطاعت الفنانة ليلى علوي تحقيق نجاح كبير من خلال فيلم «شوجر دادي» مع الفنان بيومي فؤاد، الذي احتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

ليلى علوي تحقق المرتبة الأولى بـ شوجر دادي

وحققت الفنانة ليلى علوي 166 ألف جنيه إيرادات، وتفوق على باقي الأفلام المعروضة بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، والفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، وتأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

منافسة الأفلام بموسم عيد الأضحى

ومن المقرر أن يدخل الفيلم في منافسة مع عدد من الأعمال خلال موسم عيد الأضحى، إذ ينافس عددًا من النجوم الكبار خلال الموسم منهم فيلم بيت الروبي لـ كريم محمود عبدالعزيز، وكريم عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وفيلم تاج بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني.

منافسة أحمد فهمي وأمير كرارة

يأتي ذلك بالإضافة إلى عرض فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، والبعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، فيما خرج فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان من المنافسة لعدم انتهاء التصوير حسب ما أعلنت الشركة المنتجة في الساعات الماضية.