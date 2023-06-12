ليلى علوي تحقق 163 ألف جنيه في يوم واحد بفيلمها «شوجر دادي»

حقق فيلم «شوجر دادي» نجاحاً كبيراً منذ بداية عرضه بدور العرض، بطولة ليلى علوي، والتي حافظت على الصدارة بين الأفلام الأخرى المنافسة.

إيرادات فيلم «شوجر دادي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنَّ فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، احتل المركز الأول في شباك التذاكر أمس محققا 163 ألف جنيه، وحافظ على الصدارة وتصدر المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر.

أحداث فيلم شوجر دادي

وأضاف أنَّ من العوامل الأساسية التي عملت على نجاح فيلم شوجر دادي، أن أحداثه تعتمد بشكل أساسي على الكوميديا، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب من خلال عدد من المواقف الكوميدية، والتي تجمع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد .

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي، بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومي الغيطي، ومحمد محمود، ومصطفى غريب، وفرح الزاهد، وجوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر فيلم شوجر دادي التعاون الثاني بين ليلي علوي وبيومي فؤاد في السينما.