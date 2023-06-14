5.2 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم «شوجر دادي» لـ ليلى علوي في 3 أسابيع

خلال 3 أسابيع من عرض فيلم «شوجر دادي» بطولة الفنانة ليلي علوي، استطاعت أن تتصدر المركز الأول خلال الفترة الماضية، بالتعاون في الفيلم مع الفنان بيومي فؤاد.

إجمالي إيرادات فيلم «شوجر دادي»

وحققت ليلي علوي إجمالي إيرادات بفيلمها الجديد شوجر دادي 5 ملايين و267 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

وأشار «الدفراوي»، إلى أنَّ أحداث الفيلم تعتمد بشكل أساسي على الكوميديا، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب من خلال عدد من المواقف الكوميدية، والتي تجمع بين ليلى علوي وبيومي فؤاد .

إيرادات فيلم «شوجر دادي»

وقد حقق الفيلم أمس الثلاثاء بدور العرض إيرادات 170 ألف جنيه فقط، فيلم شوجر دادي، بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومي الغيطي، ومحمد محمود، ومصطفى غريب، وفرح الزاهد، وجوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، ويعتبر فيلم شوجر دادي التعاون الثاني بين ليلي علوي وبيومي فؤاد في السينما.