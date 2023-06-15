فيلم شوجر دادي يحقق 158 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد

تصدّر فيلم شوجر دادي، قائمة الإيرادات اليومية في السينما، حيث حقق إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء تقدر بـ158 ألفا و185 جنيها، وجاء إجمالي إيراداته منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية نحو 5 ملايين و267 ألفا و388 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، تامر هجرس، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، مي الغيطي، فرح الزاهد، مصطفى غريب، جوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

ليلى علوي وبيومي فؤاد يلتقيان بعد ماما حامل

والتقى بعض فريق عمل فيلم شوجر دادي في فيلم ماما حامل عام 2021 لنفس المؤلف والمخرج، والبطولة للفنانة ليلى علوي، بيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وشاركهم البطولة وقتها محمد سلام وهدى الأتربي ونانسي صلاح.

قصة فيلم شوجر دادي

تدور قصة فيلم شوجر دادي، الذي كان يحمل اسم سهل حشيش في البداية قبل تغييره في النهاية، في إطار كوميدي من خلال التركيز على فكرة أزمة منتصف العمر وما يترتب عليها من مواقف ومفاجآت كوميدية.