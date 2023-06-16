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فيلم «مغامرات كوكو» يحقق إيرادات 494 جنيها أمس

كتب:

بسمة شطا
09:36 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو

على الرغم من حالة النشاط الكبيرة التى تشهدها دور العرض السينمائية خلال هذه الفترة، إلا أن هناك عدد من الأفلام التي لم تنجح في تحقيق إيرادات مرتفعة منها فيلم «مغامرات كوكو».

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن فيلم «مغامرات كوكو» تذيل الإيرادات يوم أمس الخميس بمبلغ 494 جنيها فقط لا غير.

تفاصيل فيلم مغامرات كوكو 

وفيلم «مغامرات كوكو» يشارك فيه عدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد وشيرين رضا وخالد الصاوي وأوس أوس وإيهاب فهمى ونانسي صلاح وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب ناصر واخراج اسماعيل فاروق .

إيرادات فيلم «19 ب»

وكان أيضا من ضمن الأفلام التى تتذيل الإيرادات فيلم «19 ب» ىالذي حقق إيرادات بلغت  1697 جنيها، ويشارك فى الفيلم عدد من الفنانين منهم سيد رجب وأحمد خالد صالح وناهد السباعي وفدوى عابد ومجدى عطوان وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج أحمد عبد الله .

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بقلم بسمة شطا