فيلم مغامرات كوكو يتراجع للمركز الأخير بإيرادات 954 جنيها

تراجع فيلم مغامرات كوكو، إلى المركز الأخير في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، بإيرادات تقدّر بـ954 جنيها، بعد سحب فيلم ساعة إجابة الذي كان يتذيّل قائمة الإيرادات اليومية لعدم تحقيقه أي إيرادات أمس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

وفيلم مغامرات كوكو بطولة خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأوس أوس، وطاهر أبو ليلة، وإيهاب فهمي، وعمر عبدالعزيز، ونانسي صلاح، تأليف إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق.

قصة مغامرات كوكو

تأتي أحداث فيلم مغامرات كوكو، بشكل كوميدي في إطار عالم الحيوانات الناطقة لتجسيد فكرة الصراع بين الخير والشر، وتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت غير المتوقعة.

أفلام السينما

ويعرض حاليًا 8 أفلام في السينما بخلاف مغامرات كوكو، أبرزها شوجر دادي، ويوم 13، ورهبة، وبعد الشر، وهارلي، و19 ب، وابن الحاج أحمد، وتستعد دور العرض لاستقبال أفلام عيد الأضحى 2023 وهي أفلام بيت الروبي للنجم كريم عبدالعزيز، ومستر إكس بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، والبعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، وتاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني.