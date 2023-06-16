إرشادات «مصر للطيران» لحجاج بيت الله الحرام.. عبوة مياه واحدة

كشفت مصر للطيران الناقل الرسمي لجمهورية مصر العربية، عن عدة إجراءات يجب اتباعها من قبل المصريين المسافرين لأداء الحج هذا العام 2023 ميلاديا 1444 هجريا حرصا على راحة حجاج بيت الله الحرام.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي الإجراءات الواجب اتباعها أثناء رحلة الذهاب والعودة من رحلة الحج، على هذا النحو:

إجراءات يجب اتباعها أثناء رحلة الذهاب والعودة من الحج

- ضرورة التواجد في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- في رحلة العودة يجب التواجد في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوجراما، وحقيبة يد وزنها 8 كيلوجرامات وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة

- في رحلات العودة من المملكة العربية السعودية ضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والتواجد قبل موعد إقلاع الرحلات بثماني ساعات في مدينة الحجاج بجدة وبست ساعات في مطار المدينة المنورة.