التفاصيل الكاملة لرحلة الحج البري.. تستغرق يومين شاملة «إفطار وغداء»

انطلقت قبل أيام، أولى رحلات الحج البري 2023 لتتوالى الرحلات بعدها لخدمة ما يقرب من 4 آلاف مسافر من حجاج بيت الله الحرام يقصدون الأراضي المقدسة برًا، بعد توقف دام 4 سنوات بسبب جائحة كورونا، ومع تكلفة الرحلة المنخفضة مقارنة بأسعار برامج الحج الاقتصادي والسياحي، يتساءل الكثيرون عن التفاصيل الكاملة للحج البري.

إقبال على الحج البري

«هناك إقبال كبير على الحج البري هذا العام»، قالها وائل عبد المنعم مدير فرع بإحدى شركات السياحة بميت غمر، موضحا في تصريح لـ«الوطن»، أن الحج البري درجات فهناك الحج البري برنامج «تحسين»، 5 نجوم وبرنامج «تحسين»، 4 نجوم و«تحسين»، 3 نجوم، وتبدأ أسعارهمن 136 ألف جنيه، وحتى 155 ألف جنيه.

وعن سبب إقبال الحجاج على الحج البري كشف أن الحجاج يبحثون الآن عن أقل تكلفة، لذا وجدوا ضالتهم في الحج البري، خاصة أن الفرق بين تكلفة الحج البري والحج بالطيران تتراوح بين 26 و30 ألف جنيه، أي ما يقرب من 60 ألف جنيه للزوجين، لافتا إلى أن الإقبال الأكبر يشهده الحج عن طريق الطيران الاقتصادي، الذي يتضمن نفس برنامج البري بوجود فارق وحيد وهو ثمن تذكرة الطيران.

مزايا الحج البري

مزايا عديدة يحظى بها الحج البري مقارنة بالحج بالطيران، إذ إن الذهاب للحج بالأتوبيس أشبه بذهاب الفرد لمقصده بسيارته الخاصة عبر 3 دول مختلفة يتجول ويستريح بها الحجاج، فمن القاهرة إلى نويبع ثم إلى العقبة في الأردن لتنتهي الرحلة في منفذ حالة عمار السعودي، ويبدأ أداء المناسك ثم العودة بنفس الحافلة الى مصر مرة أخرى.

وتنحصر ميزة الحج بالطيران الاقتصادي عن الحج البري في مدة الذهاب والعودة، إذ تستغرق رحلة الحج البري يومين بينما يستغرق الحج بالطيران ما يقرب من 12 ساعة تشمل الانتظار وإجراءات السفر إضافة إلى رحلة الطيران، وعن مواصفات المركبات المستخدمة في النقل البري أكد مدير فرع إحدى شركات السياحة بميت غمر، أن الأتوبيسات المستخدمة في نقل حجاج الحج البري يتم فحصها ومراجعتها من قبل وزارة السياحة، ويجب أن تكون أتوبيسات حديثة تبدأ من موديل 2018، مع التأكد من فحص الكاوتش وميكانيكا السيارة والتكييف، ليتم تسليم تقرير الفحص لوزارة السياحة بعد ذلك.

وأشار إلى أن شركات السياحة تستهدف بالأساس راحة الحجاج، ولا توجد فئات معينة لاختيار حجاج النقل البري، خاصة أن الاختيار يكون عن طريق القرعة، ومن خلال صور جوازات السفر، غير أنه يطلب من الحجاج شهادة خلو من الأمراض من وزارة الصحة، وشهادة QR، مشددًا على أهمية تحلي الحاج بالصبر طوال رحلة السفر خاصة وأن الحج مشقة، الأمر الذي يتطلب اصطحاب الأدوية التي يتناولها، إضافة أي مأكولات معينة قد يصعب توفيرها كعسل النحل مثلا.

واكد أن أعمار المتقدمين للحج تبدأ من عمر 47 عامًا، في الغالب لافتًا إلى توفير شركات السياحة مشرفين لملازمة الحجاج وخدمتهم، بواقع مشرف لكل 50 حاجا، مسؤولين عن شرح مناسك الحج بالخطوات والتأكد من سلامة المناسك، مشيرًا إلى أن الوجبات الغذائية يتم توفيرها من الشركة بنظام الأوبن بوفيه لوجبتي الإفطار والغداء.