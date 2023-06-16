أماكن الخروج في عيد الأضحى بجنوب سيناء.. محميات طبيعية وشواطئ عامة

تعد محافظة جنوب سيناء قبلة للذين يفضلون قضاء إجازات الأعياد والمواسم المختلفة وسط الطبيعة بعيدا عن الزحام، حيث تضم المحافظة العديد من أماكن الخروج في عيد الأضحى بجنوب سيناء.

أماكن الخروج في عيد الأضحى بجنوب سيناء

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، إن أماكن الخروج في عيد الأضحى بجنوب سيناء متعددة، حيث تمتلك المحافظة مقومات طبيعية لا توجد في محافظات أخرى، مثل الجبال والصحاري والشواطئ والمحميات الطبيعية، ويمكن زيارتها بالمجان في الإجازات.

أماكن الخروج في جنوب سيناء

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن هناك مواطنون يفضلون قضاء الإجازات على الشواطئ والاستمتاع بالبحر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وعدد آخر يفضل قضاء إجازة عيد الأضحى في زيارة الحدائق والمتنزهات، مشيرا إلى أن جنوب سيناء تضم أماكن خروج كثيرة في العيد، مثل الشواطئ الموجودة في كل مدينة، إلى جانب وجود الحدائق العامة والمحميات الطبيعية والوديان والجبال والصحاري لمحبي السفاري.

شواطئ جنوب سيناء

وتابع «فودة»، أن انتشار الشواطئ العامة بكل مدينة في المحافظة تجعلها المقصد الأول للكثيرين لقضاء إجازة عيد الأضحى، من بينها شواطئ شرم الشيخ، شاطئ رأس سدر، شاطئ أبوزنيمة، الشاطئ العام بالطور، شواطئ دهب، شاطئ نويبع العام، وهي مزودة بخدمات ويوجد شاليهات اليوم الواحد بمدينة الطور بسعر 100 جنيه في اليوم الواحد.

جبل موسى والوديان

وأوضح اللواء خالد فودة أن السياح سواء مصريين أو أجانب يفضلون قضاء الإجازات في منتجعات جنوب سيناء السياحية الموجودة في معظم المدن، لوجود أماكن للخروج في العيد بها، مشيرا إلى أن كل مدينة سياحية لها طابع خاص يميزها عن المدن الأخرى.

وتعد مدينة سانت كاترين من المقاصد السياحية الهامة، ويوجد بها أماكن للخروج في العيد، مثل قمة جبل موسى، حيث يمكن زيارته لمشاهدة شروق وغروب الشمس، بالإضافة إلى وجود العديد من الوديان الصالحة للقيام برحلات السفاري.

الدولفين ورحلات السفاري

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المدن السياحية مثل شرم الشيخ ودهب وطابا يتوافر بها أماكن للخروج في العيد وأنشطة مختلفة تمثل متعة حقيقية، مثل عروض الدولفين الذي يقوم بعروض تجذب السياح في شرم الشيخ، ورحلات السفاري بيتش باجي، إلى جانب الشواطئ والمناطق السياحية، مثل سوهو سكوير ودهب سكوير والممشى السياحي بدهب.

المحميات الطبيعية مجانية

وتابع أن المحميات الطبيعية مفتوحة للجميع بالمحان لأبناء جنوب سيناء، وبرسوم مخفضة للمصريين، إلى جانب رحلات السفاري البحرية والغوص.