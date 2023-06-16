وزير الأوقاف ومفتي سلطنة عمان: التمكن من اللغة العربية ضرورة لفهم النص صحيحا

خلال زيارته إلى سلطنة عمان، التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يوم الثلاثاء 13 يونيو النقبل الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، وذلك بحضور سعادة السفير خالد محمد عبد الحليم راضي سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان.

تفاصيل لقاء وزير الأوقاف ومفتي السلطنة

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات الأوقاف والشئون الدينية، وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان أنه يجب أن نفرق بوضوح بين الثوابت والمتغيرات والأصول والفروع.

جمعة: إنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت

وأكد وزير الأوقاف أن إنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتخلف، كما أن إنزال الفروع منزلة الأصول يؤدي إلى إشكالات كبيرة في الفهم والتطبيق على أرض الواقع، كما أكد كل من المفتي ووزير الأوقاف على أهمية التمكن من اللغة العربية لفهم النص فهمًا صحيحًا سواء للمفتي أم المفسر أم المجتهد.