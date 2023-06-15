أئمة وواعظات الأوقاف يودعون الحجاج بمطار القاهرة الدولي بمحاضرة توعوية

نظم أئمة وواعظات الأوقاف محاضرة للحجاج بمطار القاهرة الدولي، أكدوا فيها أن الإسلام ربط جميع العبادات بمكارم الأخلاق وعلى رأسها الحج حيث يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «مَن حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَومِ ولَدَتْهُ أُمُّهُ».

على الحاج التحلي بمكارم الأخلاق

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة أكد الأئمة أن على الحاج التحلي بمكارم الأخلاق، وأن يدرك أن قبول حجة مرهون ببعده عن الجهل والفسوق والأذى، كما أجاب أئمة وواعظات الأوقاف على أسئلة واستفسارات الحجاج.

الدور التثقيفي لوزارة الأوقاف

يأتي ذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصًا من أئمة وواعظات الأوقاف على القيام بدورهم التوعوي لحجاج بيت الله الحرام، وأداء لمهامهم العلمية في الإرشاد العلمي الفقهي بما ييسر على حجاج بيت الله (عز وجل) أداء مناسكهم.