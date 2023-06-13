موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الوادي الجديد.. تعرف على استعدادات «الأوقاف»

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الوادي الجديد، وذلك مع قرب انتهاء شهر ذي القعدة، حيث أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 10 ذي الحجة 1444، وميلاديا 28 يونيو 2023.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الوادي الجديد

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الوادي الجديد، ومواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحسب ما أعلنها معهد البحوث الفلكية، والهيئة العامة المصرية للمساحة، حيث سيكون شهر ذي القعدة 29 يومًا فقط، ويهل علينا عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، بينما سيكون موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الوادي الجديد عند الساعة 6:36 صباحًا.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في الوادي الجديد.. «الأوقاف» تستعد

وأعلن مسؤول بمديرية الأوقاف بالوادي الجديد، لـ«الوطن»، أنه ستقام شعائر صلاة العيد الكبير 2023 داخل المساجد المسموح بها إقامة صلاة الجمعة والساحات الشعبية، التي تم ترشيحها من قبل الإدارات التابعة للمديرية، وبلغ عددها نحو 9 ساحة و556 مسجداً.