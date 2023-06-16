تيام قمر: «أولاد حريم كريم» استكمال لنجاح الفيلم الأصلي

يواصل أبطال وصناع فيلم «أولاد حريم كريم» تصوير مشاهد الفيلم الجديد فى أحد الفيلل الخاصة بمنطقة شبرامنت من أجل التحضير لعرضه مع نهاية العام الجاري.

تيام قمر يجسد شخصية الطفل كريم

وكشف الفنان تيام قمر أن الفيلم سيشهد صراعا جديدا من الأبطال على كريم، وهو الذي يجسده تيام، بعد أن كان الصراع فى الفيلم الأصلي على والده بين الفنانات ياسمين عبد العزيز وعلا غانم وداليا البحيري وبشرى وريهام عبد الغفور.

علاقة عاطفية بين تيام قمر ورنا رئيس

وأشار خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أنه ستكون هناك علاقة عاطفية في الفيلم تجمعه بالفنانة رنا رئيس، وسيكون هناك تدخلات من الابطال الرئيسين للفيلم ستشعل اجواء تلك القصة من بينهم مصطفى قمر ويوسف عمر

فيلم «أولاد حريم كريم» يعد استكمالا لنجاح فيلم «حريم كريم» والذي عرض منذ 18 عاما، وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

«أولاد حريم كريم» من إخراج علي إدريس

يذكر أنّ فيلم حريم كريم عرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة