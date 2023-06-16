اللبنانية هبة طوجي تقدم 3 أغنيات مصرية رفقة أسامة الرحباني بحفل الأوبرا اليوم

تحيي الفنانة اللبنانية هبة طوجي، مساء اليوم، أولى حفلاتها الغنائية في مصر بعد غياب دام أكثر من أربعة سنوات، وذلك في دار الأوبرا المصرية رفقة الموسيقار أسامة الرحباني بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، ويمقام في الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو على المسرح الكبير.

الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

كشفت هبة طوجي لـ«الوطن» أنها ستقدم خلال الحفل 3 أغنيات مصرية، وهي «طلعت يا محلا نورها»، و«سلم على مصر» التي قدمها لها الشاعر نادر عبد الله، بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة «بعد سنين» التي كانت عنوان ألبومها الغنائي الأخير.

هبة طوجي تقدم أغنية «بعد سنين» على المسرح

كما اعدت الفنانة هبة طوجي مجموعة من مميزة من اعمالها الغنائية التى تمزج بين الطابع الشرقى والكلاسيكى والروح الفنية اللبنانية لحنها الموسيقار أسامة رحباني ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة منها «حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي خليك حدي، خلاص، لو نبقى سوا، حبيبي خلاص، قل لى يا حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لابداية ولا نهاية، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض».