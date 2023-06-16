رئيس جنوب إفريقيا يصل كييف ضمن وفد بعثة السلام لحل الأزمة الأوكرانية

وصل رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة إلى العاصمة الأوكرانية «كييف»، حيث ذكرت شبكة «سي ان ان» الأمريكية أنه كان في استقبال رامافوزا في محطة سكة حديد بالعاصمة كييف المبعوث الأوكراني الخاص لإفريقيا والشرق الأوسط، مكسيم صبح، وسفير جنوب إفريقيا لدى أوكرانيا.

رامافوزا يزور أوكرانيا ضمن بعثة السلام الإفريقية

وأفاد مكتب رئيس جنوب إفريقيا، في بيان صدر منذ قليل، بأن رامافوزا يزور أوكرانيا ضمن بعثة السلام الإفريقية التي تهدف إلى التوصل لحل سلمي للأزمة، مشيرا إلى أن الرئيس رامافوزا أجرى خلال الأسابيع الماضية محادثات مع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي والصيني شي جين بينج بالإضافة إلى زعماء دول بريكس والسكرتير العام للأمم المتحدة، بشأن الجهود المبذولة لتسهيل التوصل لحل سلمي للأزمة بين أوكرانيا وروسيا، وذلك بما يتماشى مع موقف جنوب إفريقيا كدولة غير متحيزة.

الوفد الإفريقي سيغادر كييف في وقت لاحق اليوم

وأضاف المكتب أن الوفد الإفريقي سيغادر كييف في وقت لاحق اليوم متجها إلى مدينة سانت بطرسبرج في روسيا حيث سيلتقون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا السبت.

وتتألف بعثة السلام الإفريقية من قادة جنوب إفريقيا وزامبيا وجزر القمر وجمهورية الكونغو ومصر والسنغال وأوغندا.