رئيس جنوب أفريقيا يطالب بتمويل مشروعات إنقاذ القارة من تغيّر المناخ: نعيش أسوأ فتراتنا

قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إنّ القارة السمراء تعيش أسوأ فترات تغيّر المناخ، وتحتاج إلى زيادة كبيرة في الطموحات ذات الصلة بالتكيّف على مستوى العالم، للحفاظ على مسار 1.5 درجة حرارة الأرض، متابعا: «أفريقيا بحاجة إلى بناء قدراتها على التكيّف، وتعزيز الصمود، والتصدي للخسائر والأضرار، حسب ما تمّ الاتفاق عليه في مؤتمر الأطراف الـ21 في باريس.

الوفاء بالالتزامات لإنقاذ أفريقيا

وأضاف رامافوزا، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، أنّ تحقيق التكيّف في أفريقيا، يُعيدنا إلى أهمية إيجاد مسار تمويل ملائم في نطاق كبير، إضافة إلى الدعم التكنولوجي والمساواة الدولية والتحول العادل والشامل للجميع، ما يضع مسؤولية كبيرة على بلدان الاقتصادات المتقدمة، للوفاء بالتزاماتها إزاء تلك البلدان التي تمر باحتياجات كبيرة، وتواجه أشد آثار تغير المناخ على المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وأكد رئيس جنوب أفريقيا، أهمية تنفيذ التعهدات الخاصة بتمويل المناخ، مشيرا إلى أنّ عدم الوفاء بالالتزامات يكسر الثقة في العملية برمتها، متابعا: «لدينا تحدٍ آخر، يتعلق بالمؤسسات التمويلية، التي يجب أن تغيّر من طرائق توفير التمويل، وتمويل المشروعات التي من شانها مساعدتنا على التصدي لتغير المناخ».

ولفت رامافوزا، إلى أنّ البنوك الإنمائية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية بحاجة إلى إصلاح، مشيرًا إلى أنّ الدعم متعدد الأطراف لا يصل إلى أغلبية سكان العالم بسبب سياسات الإقراض التي تنفّر من المخاطر.

جنوب أفريقيا تطالب بمضاعفة تمويل تكيّف المناخ

وشدد رئيس جنوب أفريقيا، على أهمية وجود خارطة طريق واضحة للوفاء بالقرارات الصادرة في جلاسكو، لمضاعفة تمويل التكيّف بحلول عام 2025، حيث ينبغي أن نركز على الصحة والرفاهية والأمن الغذائي لأكثر الفئات المستضعفة في العالم.

وأشار رامافوزا، إلى أنّ بلاده ملتزمة تماما بتحقيق نطاق تخفيف آثار تغير المناخ الطموح، في سياق المساهمات المحددة وطنيا، كما تسترشد بإطار التحول العادل وخطة الاستثمار في جنوب أفريقيا، التي تحدد طابعا هائلا للاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف إزالة ثاني أكسيد الكربون خلال السنوات الخمس المقبلة.

سحب عدد من محطات الفحم في جنوب أفريقيا بحلول 2030

وأوضح رئيس جنوب أفريقيا، أنّ بلاده بصدد سحب عدد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي وفر الدعم في قمة جلاسكو في شكل شراكة في مجال التحول الطاقي العادل مع جنوب أفريقيا.