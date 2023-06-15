مستشار زيلينسكى: الصراع في أوكرانيا قد ينتهي مطلع عام 2024

قال ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الأزمة الروسية الأوكرانية من المتوقع أن تنتهي قبل نهاية عام 2024، حسبما ذكرت الوسائل الإعلامية الأوكرانية.

انتهاء الصراع في أوكرانيا قبل 2024

وأضاف «بودولياك»، في مقابلة تلفزيونية على إحدى القنوات الأوكرانية، أن الصراع الذي بدأ منذ فبراير من العام الماضي، سينتهي على الأرجح في وقت مبكر من عام 2024، قائلاً: «ننتظر نتائج القوات المسلحة الأوكرانية، التي ستعلنها، وبعد ذلك سنبدأ في التخطيط».

وفى السياق ذاته، أعرب رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الأربعاء، عن أمله فى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تنتهى قريباً، قائلا: «سننهي هذا الصراع في أوكرانيا قريباً، فهناك بالفعل عدة شروط مسبقة لتنفيذ ذلك».

ومن جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا، صباح اليوم، عن استعادة السيطرة على مناطق من القوات الروسية، تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع، في الهجوم المضاد الأخير للقوات الأوكرانية، وقال البريجادير جنرال أوليكسي هروموف، إن بلاده مستعدة لمواصلة القتال لتحرير الأراضي الأوكرانية، بأيدي أبنائها من القوات المسلحة فقط.

شحنات صواريخ دفاع جوي في طريقها لأوكرانيا

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فإنه من المقرر أن تتلقى أوكرانيا المئات من صواريخ الدفاع الجوي من 5 دول، تتضمن الدنمارك وهولندا وأمريكا والمملكة المتحدة، وتتميز هذه الصواريخ بأنها قصيرة ومتوسطة المدى، في حين أن الأنظمة المرتبطة بها تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية الأوكرانية، في محاولة لضمان نجاح عمليات الهجوم المضاد الأوكراني خلال الأشهر المقبلة.

ويذكر أن الهجوم المضاد الأوكراني قد بدأ منذ أكثر من 10 أيام في عدة اتجاهات، جنوب مناطق دونيتسك وزابوريجيا.