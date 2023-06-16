خبير أمني: إيصال غاز طبيعي يكفي لتغيير بيانات محل الإقامة في البطاقة

قال اللواء عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني، إن تغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية، ومن بينها الاستناد إلى وثائق تؤكد أن المواطن انتقل إلى مكان جديد للإقامة فيه، ومن أهمها تقديم إيصال مرافق سواء كان مياه أو كهرباء أو غاز طبيعي.

وأضاف الراعي في حديثه لـ«الوطن»، أن تقديم إيصال غاز طبيعي مختوم من الشركة يؤكد أن الشقة يسكن فيها الشخص عن طريق بياناته المكتوبة في إيصال الغاز سواء كان مالكًا للشقة أم مستأجرا المهم أنه يسكنها وبياناته موثقة بالإيصال.

خطوات استخراج إيصال من شركة الغاز الطبيعي

- الذهاب إلى مقر شركة الغاز الطبيعي التابع لها.

- التقديم على طلب إيصال رسمي مختوم.

- تدخل الشركة على البيانات من خلال كارت الدفع المسبق لخدمة الشحن.

- استخراج البيانات وطباعة إيصال كمبيوتر وختمه.

خطوات تغيير محل الإقامة في الرقم القومي

- ملء استمارة بطاقة الرقم القومي قبل التسليم إلى الأحوال المدنية.

- تقديم مستند يثبت بيانات محل الإقامة الجديد (إيصال مرافق).

- يجب أن يكون إيصال المرافق مختوما بخاتم الشركة الصادر عنها.

- تقديم إيصال مرافق حديث يوضح أن الشقة ليست مغلقة ويحمل بيانات الشخص الذي يرغب في تغيير بياناته في بطاقة الرقم القومي.

- يجب حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالي.

- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.

خطوات تغيير المهنة أو الوظيفة في بطاقة الرقم القومي

- ملء استمارة الرقم القومي.

- اعتماد بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعد الاطلاع على الأصل لـ«أصحاب النشاط التجاري».

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.