هل يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم؟

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنيين تجديد بطاقة الرقم القومي واستلامها فى نفس اليوم، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم الساخن 15340.

خط ساخن

وللحصول على تلك الخدمة، يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15340 وتقديم بياناتك، وبعد ذلك يتم سداد رسوم الخدمة وإرسال البطاقة في العنوان المحدد.

خدمات أخرى تتيحها وزارة الداخلية

أما عن الخدمات الأخرى التى تقدمها وزارة الداخلية للمواطنيين إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط، فإن الوزارة تقدم الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية، وثيقة ميلاد، شهادة وفاة، شهادة زواج، وثيقة طلاق، قيد عائلي، قيد فردي، بالإضافة إلى خدمات المرور والتى تتضمن، تجديد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة قيادة، بدل تالف رخصة قيادة، والإستعلام عن المخالفات المرورية.

كما تقدم أيضا خدمات تصاريح العمل والتى تتضمن، إستخراج تصريح عمل لأول مرة، تجديد تصريح عمل، بدل فاقد تصريح عمل، مخالصة.

وللحصول على تلك الخدمات، تقوم بإنشاء حساب عبر موقع وزارة الداخلية، وتقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة «الخدمة» وإدخال بعض البيانات، وبعدها تقوم بسداد رسوم الخدمة، والخطوة الأخيرة الحصول على الخدمة.