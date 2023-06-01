خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بالموبايل.. وأنت في مكانك

بذلت الدولة المصرية جهودا واسعة في ميكنة الخدمات الحكومية، خلال الفترة الماضية، للتسهيل على المواطنين استخراج الأوراق الرسمية من خلال الإنترنت، في أقل وقت ممكن، ولعل من بين المستندات تلك بطاقة الرقم القومي، الذي يمكن استخراجها عن بعد الآن بسهولة ويسر، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمنظومة التي تعمل بها وزارة الداخلية بتطوير الأداء الشرطي، والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة في جميع إدارات الوزارة، لا سيما في مجال الخدمات.

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

وتستعرض بوابة «الوطن» خلال التقرير التالي الخطوات التفصيلية لاستخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين من خلال الهاتف المحمول، من موقع وزارة الداخلية، وطريقة استخراجها من خلال الاتصال التليفوني، خاصة بعد تدشين وزارة الداخلية موقع خاص لمصلحة الأحوال المدنية يمكن من خلاله الحصول على الأوراق الرسمية، كالبطاقة الشخصية، القيد العائلي، شهادة الميلاد وغيرها، على النحو التالي:

ـ تسجيل الدخول على رابط مصلحة الأحوال المدنية من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية.

ـ تسجيل بيانات المستند المطلوب استخراجه بدقة واتباع الخطوات.

ـ تسجيل بيانات مقدم الطلب بدقة.

ـ اختيار نظام الدفع الذي يفضله المستفيد من الخدمة.

ـ الاطلاع على الإرشادات والشروط الخاصة بكل خطوة بدقة ثم الضغط على «موافق على الشروط».

استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال الاتصال التليفوني

وفي السياق ذاته أتاحت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، للمواطنين إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي دون الحاجة إلى الذهاب للسجل المدني التابع له المواطن، وذلك من خلال الإنترنت أو خدمة «الكول سنتر»، عبر الاتصال التليفوني على أرقام (16582 – 90070999 – 24004400)، كما أوضحت الوزارة أنه يُجرى توصيل المستند المطلوب للمواطن بمحل إقامته من خلال البريد المؤمن.