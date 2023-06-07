السن الذي يحق فيه للأبناء استخراج بطاقة الرقم القومي لآبائهم دون حضورهم

عند بلوغ الآباء سن المعاش أو سن الـ60 فإنّه يحق للأبناء أن يستخرجوا لهم الوثائق الرسمية دون حضور الآباء إلى المصالح الحكومية، ومن بينها مصلحة الأحوال المدنية التي تتيح للأبناء أن يستخرجوا بطاقة الرقم القومي للآباء بعد بلوغ سن الستين وهذا الإجراء يكون وفق القانون.

تقديم شهادة ميلاد للأبناء

ووفق حديث الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض، فإنَّ القانون يتيح للأبناء أن يستخرجوا بطاقة الرقم القومي للآباء دون حضورهم، طالما أن الشخص الماثل أمام الجهة المنوط بها تقديم الخدمة من أقارب الدرجة الأولى ويجب على الأبناء أن يقدموا شهادة ميلاد يثبتوا من خلالها درجة القرابة.

إقرار يوقع عليه الأبناء

وأضاف الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ من بين الإجراءات أن يوقع الشخص الذي يرغب في استخراج أي مستند لوالده المسن على إقرار يؤكّد فيه أنَّ والده على قيد الحياة، وفي حالة ثبوت أي مخالفة من قبل هذا الشخص فإنَّه يقع تحت المسائلة القانونية الجنائية.

وشرح الخبير القانوني، أنَّ بطاقة الرقم القومي أو رسمياً بطاقة تحقيق الشخصية هي وثيقة رسمية لإثبات هوية الشخص سواء في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، كما أنَّها مستند رئيسي لاستخراج وتجديد أغلب الأوراق الحكومية مثل استخراج وتجديد جواز السفر أو الحصول على نسخة من شهادة الميلاد، وتُجدد البطاقة كل 7 سنوات.

كما نشرت منصة الأحوال المدنية، خطوات تغيير محل الإقامة في الرقم القومي وذلك للتسهيل على المواطنين طبقًا لاستراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الشرطية وهي كالتالي:

خطوات تغيير محل الإقامة في الرقم القومي

- ملء استمارة بطاقة الرقم القومي قبل التسليم إلى الأحوال المدنية.

- تقديم مستند يثبت بيانات محل الإقامة الجديد (إيصال مرافق).

- يجب أن يكون إيصال المرافق مختوما بخاتم الشركة الصادر عنها.

- تقديم إيصال مرافق حديث يوضح أن الشقة ليست مغلقة ويحمل بيانات الشخص الذي يرغب في تغيير بياناته في بطاقة الرقم القومي.

- يجب حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالي.

- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

- صورة ضوئية لشهادة الميلاد إن وجدت.

خطوات تغيير المهنة أو الوظيفة في بطاقة الرقم القومي

- ملء استمارة الرقم القومي.

- اعتماد بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعد الاطلاع على الأصل لـ«أصحاب النشاط التجاري».

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.