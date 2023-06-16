انطلاق أكبر ماراثون لـ«الاسكيت» في بورسعيد بمشاركة 5 آلاف شخص

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، إشارة انطلاق ماراثون «الاسكيت»، في أكبر مضمار مفتوح في مصر والشرق الأوسط، لممارسة رياضة التزلج بالعجلات، وذلك في نسخته الثانية بمشاركة قرابة 5000 لاعب من مصر وعدد من الدول العربية.

حضر ماراثون الاسكيت محمد فواز، رئيس حي الشرق، ووليد الدعدع، رئيس حي العرب، وعبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلا نصر، وكيل وزارة السياحة، ونجلاء محمد، مدير هيئة تنشيط السياحة.

ماراثون الاسكيت في بورسعيد

وانطلق الماراثون من أمام مسجد السلام نطاق حي الشرق، في اتجاهه إلى معسكر الشباب الدولي بطول شارع طرح البحر وشارع عاطف السادات ثم العودة في الاتجاه المعاكس حتى المسجد مرة أخرى بمسافة 4 كيلومترات.

تأمين ماراثون الاسكيت

وشهد الماراثون تواجد مكثف لرجال مديرية أمن بورسعيد، لتأمين خط سير الماراثون، فضلا عن انتشار رجال المرور لغلق الشوارع التي يمر بها الماراثون وتسيير الحركة المرورية، بالإضافة إلى تواجد سيارات إسعاف في عدة نقاط، وذلك تحت رعاية محافظة بورسعيد وهيئة تنشيط السياحة، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وسادت أجواء من الفرحة والبهجة والمنافسة بين جميع المشاركين الذي حرصوا على التقاط الصور التذكارية وتبادل الخبرات في رياضة «الاسكيت»، بجانب تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية على هامش الماراثون.

بورسعيد جاهزة لتنظيم كبرى المسابقات

ومن جانبه، رحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمشاركين في الماراثون من أبناء مصر من مختلف محافظات الجمهورية وكذلك المشاركين من عدد من الدول العربية، مشيدا بحسن تنظيم الماراثون، والتطور الملحوظ في التنظيم وزيادة أعداد المشاركين في النسخة الثانية، مؤكدا على أن بورسعيد جاهزة دائما لتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية لما تمتلكه من إمكانات إنشائية وبشرية مؤهلة لاستضافة المنافسات المحلية والقارية والعالمية، وهو الأمر الذي يساهم بشكل إيجابي في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمحافظة.

كما أكد على أن هناك حرص على تنظيم هذا الماراثون بصفة دورية، في إطار حرص المحافظة على تنوع الأنشطة السياحية، وفي مقدمتها السياحة الرياضية.

يأتي هذا الحدث في ضوء استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم صيف 2023 من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع روح العصر، ومنها السياحة الرياضية التي تحوز على اهتمام قطاع كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.