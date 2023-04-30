الهند تفوز بذهبية الاسكيت للفرق مختلط بكأس العالم لرماية الخرطوش

انتهت منذ قليل، منافسات نهائي الاسكيت للفرق مختلط في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش التي تقام على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستضيفها مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 راميا من مختلف أنحاء العالم.

بطولة كأس العالم

وجاءت نتائج نهائي منافسات الاسكيت للفرق مختلط في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023، بفوز الهند بالمركز الأول والميدالية الذهبية «أحمد خان ميراج، وجنيمات سيخون»، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية المكسيك «لويس راؤول غالاردو أوليفروس، غابرييلا رودريغيز»، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية إيطاليا «غابرييل روسيتي، سيمونا سكوتشتي».

وشهدت المنافسات قوة كبيرة سواء على مستوى الفرق خاصة وأن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول، وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

منافسات قوية

الجدير بالذكر أن التدريبات الرسمية لمنافسات التِراب تبدأ غدا على أن تستكمل بعد غد البطولة بمنافسات قوية بين الدول في التِراب ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023.