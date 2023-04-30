9 ميداليات إجمالي حصاد لعبة الاسكيت في كأس العالم لرماية الخرطوش

أكد أحمد عمران، رئيس المركز الإعلامي للاتحاد المصري للرماية، أن بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023 التي تُقام على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستضيفها مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 راميا من مختلف أنحاء العالم، تنقسم لمنافستين؛ انتهت إحداهما وهي الاسكيت، وغدا تبدأ منافسات التِراب.

حصاد الميداليات

وأضاف عمران، أن حصاد الميداليات لمنافسات الاسكيت 9 ميداليات، جاءت نتائج كالتالي:

منافسات الاسكيت «رجال»، حقق الميدالية الذهبية الإيطالي غابرييل روسيتي وجاء الإيطالي أيضا إيليا سدروتشيولي في المركز الثاني، وحقق الدنماركي جيسبر هانسن الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الاسكيت «سيدات»، حققت اللاعبة تينغ جيانغ من الصين الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني للاعبة سيمونا سكوتشتي من إيطاليا بالميدالية الفضية والمركز الثاني، وفازت الألمانية نادين مسيرشميدت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وجاءت نتائج نهائي منافسات الاسكيت «فرق مختلط» في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023، بتحقيق الهند المركز الأول والميدالية الذهبية «أحمد خان ميراج، وجنيمات سيخون»، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية المكسيك «لويس راؤول غالاردو أوليفروس، غابرييلا رودريغيز»، وبالمركز الثالث والميدالية البرونزية إيطاليا «غابرييل روسيتي، سيمونا سكوتشتي».

بدء منافسات التراب غدا

وأكد رئيس المركز الإعلامي للاتحاد المصري للرماية، أن غدا تبدأ منافسات التِراب «تدريبات رسمية ومنافسات»، التي تستمر حتى 24 أبريل من الشهر الجاري على أن تنتهي الفعاليات ومغادرة الوفود 25 أبريل.

في السياق ذاته، أكد أحمد عمران، أن الاتحاد الدولي للرماية والوفود المشاركة أعربوا عن سعادتهم لحسن الاستقبال والتنظيم والتغطية الإعلامية للحدث، وأكدوا أن ميادين الرماية الجديدة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية من أفضل ميادين الرماية في العالم، من حيث الميادين والخدمات المُقدمة وهذا يؤكد قدرة مصر والقيادة السياسية في الدولة علي تحدي الصعاب، وتنظيم جميع الفعاليات العالمية والعربية والأفريقية بأعلى مستوى وأداء.