استكمال تنفيذ شبكة الطرق بمدينة العبور الجديدة لتسهيل حركة المواطنين

أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الإنارة على جانبي الطريق المستحدث لربط وحدة المرور والفحص الفني بمنطقة 2600 فدان بالطريق الدائري الأوسطي، وكذا زراعة الأشجار بالطريق.

ويأتي تنفيذ الطريق بهدف ربط المباني الخدمية بالمحاور الرئيسية لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة عند تشغيل وحدة المرور.

توجيهات بربط طرق مدينة العبور الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي

وأكد المهندس أحمد علي، ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الأوسطي بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، بما فيها تنفيذ الطرق الرئيسية، والطرق الداخلية، مع الرابط بالطرق الرابطة بين المدينة بالمحافظات والمناطق المحيطة بها.