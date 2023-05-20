قيادات «العبور الجديدة» يتابعون طلبات توفيق الأوضاع المقدمة من المواطنين

ترأس المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رئيس الوحدة المركزية المشكلة بالهيئة لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، اجتماعاً للوحدة بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين.

جاء ذلك في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحضر الاجتماع المهندس أمين حسن غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومساعدي نواب رئيس الهيئة، ورؤساء الأجهزة المختصة، وبعض التخصصات ذات الصلة.

واستهل مسئولو وزارة الإسكان الاجتماع بعرض تقديمي عن كل مدينة من المدن الأربع «العبور الجديدة - الشروق - سفنكس الجديدة - الشيخ زايد»، تضمنت الكيانات الموجودة ومساحاتها طبقاً للقرارات الجمهورية الصادرة بنقل الولاية، وكذا عدد الطلبات المقدمة والإيرادات المتوقعة عند الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاع أراضي تلك الكيانات.

واستعرضت الوحدة في اجتماعها أهم المعوقات التي تواجه اللجان الوزارية المشكلة بالأجهزة لتوفيق الأوضاع، وكذا المقترحات والحلول لمواجهة تلك المعوقات والعمل على وضع الضوابط الخاصة لإنجازها، من خلال الوحدات الفرعية المشكلة بالأجهزة والمختصين بالوحدة المركزية، وذلك لضمان حسن سير العمل وسرعة الانتهاء من الملف، بجانب الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وحقوق صغار الملاك، كما أنهت الوحدة المركزية اجتماعها بالاتفاق علي انعقادها شهريا لعرض المستجدات والإنجازات ووضع حلول جذرية للمعوقات التي تواجه سير الملف .

بدء طرح أعمال تنفيذ المرافق الرئيسية بعد انتهاء مخططاتها

وأكّد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أهمية الوقت، وأن يتمّ إنجاز الملف في فترة زمنية محددة، وأن الوحدة المركزية في انعقاد دائم مع الوحدات الفرعية لسرعة إنهاء أعمال المخططات لمناطق (الأمل – القادسية) والحصة العينية لقرية الطلائع بمدينة العبور الجديدة، على أن يتم البدء في طرح أعمال تنفيذ المرافق الرئيسية لتلك المناطق بعد انتهاء المخططات لها، كما أكّد أيضًا ضرورة إنهاء ملفات منطقة السلام والرابية بمدينة الشروق وباقي المساحات المضافة بأجهزة المدن.

وشدد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، على ضرورة مواصلة سير جميع الأعمال بالتوازي، ابتداءَ من دراسة طلبات توفيق الأوضاع ووصولاً إلى تسليم كل مواطن قطعة الأرض الخاصة به صالحة للبناء أو إنهاء ما تمّ الاتفاق عليه.

عقد اجتماع الوحدة المركزية المقبل في مدينة الشروق لمتابعة أعمال أجهزة المدن

تجدر الإشارة إلى أنَّه من المقرر عقد اجتماع الوحدة المركزية القادم بمدينة الشروق لمتابعة أعمال أجهزة المدن ومدى التزام كل مدينة ببرنامج أعمال توفيق الأوضاع للكيانات المتواجدة على المناطق المضافة للمدن الجديدة الأربع، وفقاً للقرارات الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.