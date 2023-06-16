مصر تشارك بجناح خاص في المعرض الدولي متعدد الثقافات «إكسبو 2023» بإيطاليا

تتأهب العاصمة الإيطالية روما لاستقبال زوار ورواد المعرض الدولي العالمي EXPO UNIVERSALE Roma 2023 والذي يقام في المدينة التاريخية، حيث يشهد مشاركة متعددة الثقافات والحضارات تحت شعار «التعايش والتبادل الحضاري».

الجاليات الأجنبية تشارك في المعرض الدولي متعدد الثقافات إكسبو 2023

وتشارك الجاليات الأجنبية المقيمة في إيطاليا بأجنحه خاصة يتم فيها عرض للمنتجات التقليدية لبلدانهم الأم مع عرض للثقافة الخاصة بكل بلد علاوة على الجمعيات والمنظمات المدنية الإيطالية التي ستشارك دعما للتبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب.

وكان لمصر نصيبا في المعرض من خلال تخصيص جناح للمنتجات المصرية وتعريف بالحضارة والثقافة المصرية ويرعاه اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ويترأسه الدكتور عيسي إسكندر الذي قال في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن مشاركة مصر من خلال الجناح المصري في المعرض أمر مهم من أجل تأكيد الوجود المصري في المحافل الدولية فضلا عن كونه أداة لتعريف العالم بالحضارة المصرية وترويج للسياحة حيث سيشهد الجناح المصري عرض فلكلوري مصري مع عرض عن الحضارة المصرية القديمة أمام زوار المعرض علاوة علي مد جسور تواصل بين الجالية المصرية والمجتمع الايطالي.

عرض منتجات مصرية في المعرض الدولي متعدد الثقافات إكسبو 2023

وأضاف: «سيتم عرض لمنتجات مصرية 100% وتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، ونحن كمواطنين مصريين في المهجر نمثل قوة ناعمة لوطننا وظهير للدولة وسفراء دائمين لها».

يذكر أن معرض أكسبو روما 2023 للثقافات يتم إقامته منذ سنوات بمشاركة دول مختلفة من العالم ويرتاده آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم مما يعد فرصة للتبادل الثقافي والحضاري علاوة على التبادل التجاري.