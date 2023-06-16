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مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات شركة «Wiz Air» من إيطاليا

كتب:

أيمن حمزة
10:32 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
مطار سفنكس الدولي يستقبل رحلة جوية جديدة قادمة من إيطاليا

مطار سفنكس الدولي يستقبل رحلة جوية جديدة قادمة من إيطاليا

استمرارا لنجاح مطار سفنكس الدولي في جذب المزيد من شركات الطيران العالمية، استقبل المطار أولى رحلات شركة Wiz Air القادمة من مالبينزا (ميلانو) بإيطاليا، اليوم، تحمل على متنها 247 راكبا.

الرحلة تقل على متنها 247 راكبا

ووجّه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات تعليمات بحسن استقبال الطائرة وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للركاب على أكمل وجه وبالفعل تم استقبال الرحلة بحفاوة شديدة من فريق عمل المطار حيث استقبلوا الركاب بالهدايا وتم إنهاء إجراءات وصولهم في وقت قياسي.

تنشيط الحركة الجوية وجذب المزيد من السياحة الأوروبية إلى مصر

وكان في استقبال الطائرة السفير الإيطالي بمصر والملحق التجاري الإيطالي والمجري بالإضافة إلي السفير المجري ورئيس شركة Wiz Air وشركة New Star. 

وتم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع خمس رحلات أسبوعيا لكل من رحلتي ميلانو وروما، في إطار جهود وزارة الطيران المدني في تنشيط الحركة الجوية وجذب المزيد من السياحة الأوروبية إلى مصر.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.