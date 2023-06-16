إليسا تحتفل بأغنياتها في الإسكندرية بعد حصولها على حق توزيع ألبومها

تحيي الفنانة إليسا، مساء اليوم، حفلًا جماهيريًا كبيرًا في الإسكندرية بأحد النوادي الكبرى في أول حفل لها في المدينة الساحلية بعد غيابٍ طويل.

إليسا في حفل غنائي مع مسار إجباري

يأتي الحفل بعدما حصلت إليسا، منذ ساعات على حكم يعطيها الحق في طرح أغنيات ألبومها الجديد مع الشركة الموزعة التي تختارها، مضيفة: «القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة، من خلال قاضٍ نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط، اسمه رالف كركبي، قرار جديد بيأكد إن الشركة التي تعدت على حقوقي منا الموزع الحصري مثل ما عم تدعي، وترسل تهديدات للشركات».

تذاكر الحفل تصل لـ 1600 جنيه مصري

ومن المقرر أن تقدم الفنانة إليسا وفرقة مسار إجباري، على مدار الحفل باقة من ألمع أغانيهم التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

كانت الشركة المنظمة للحفل كشفت عن أسعار تذاكر الحفل التي تطرح لـ4 فئات، الأولى Standing Group بـ550 جنيها، والثانية Standing بـ650 جنيها، والثالثة VIP بـ 1250 جنيها، والرابعة والأخيرة VVIP بـ1600 جنيه.