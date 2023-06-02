إليسا تقدم أغنيتها الجديدة «بتمايل على BEAT» في حفلها بالإسكندرية

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا للغناء في حفل كبير في محافظة الإسكندرية في السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري في أول حفل لها بالمحافظة الساحلية بعد فترة غياب طويلة.

إليسا تشدو في الإسكندرية بنخبة من أهم أغنياتها

من المقرر أن تقدم إليسا في الحفل نخبة كبيرة من أهم وأشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مسيرتها منها أسعد واحدة وإلى كل اللي بيحبوني وهنغني كمان وكمان وسهرنا يا ليل ومن أول دقيقة.

وتشدو إليسا لأول مرة بأغنيتها الجديدة «بتمايل على BEAT» التي تعد أول أغنية مصرية في ألبومها الجديد وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

أنا بتمايل على BEAT كلمات وألحان عزيز الشافعي

يذكر أن أولى أغنيات إليسا الجديدة أنا بتمايل على BEAT، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وجري تصويرها مع إنجي الجمال.

ألبوم إليسا قد يُطرح في يونيو المقبل، والفنانة اللبنانية ستكتفي خلال الأيام الجارية، بطرح أغنية سنجل من الألبوم، على أن تعاود طرح الأغنيات الباقية في الألبوم الجديد.