معلومات عن ألبوم إليسا الجديد قبل طرحه.. أول تعاون مع أيمن بهجت قمر

بعد فترة من المشكلات والأزمات الخاصة بالتعاقدات وشركات التوزيع، أعلنت رسميا الفنانة إليسا عن طرح ألبومها الجديد في فصل الصيف الحالي.

وفي السطور التالية.. ترصد «الوطن» عددا من المعلومات عن الألبوم الجديد.

إليسا تقدم ألبومها الجديد

- الألبوم هو الأول لإليسا فى مسيرتها الفنية من إنتاجها الشخصي وذلك بعد أن انتهى تعاقدها مع شركة روتانا.

- الخلاف الدائر حول الألبوم حاليا هو خاص بشركات التوزيع بعد أن كانت الفنانة قد وقعت مع شركة وترى ثم قامت بالتوقيع مع شركة روتانا للتوزيع ولكن الشركة رفضت أن تقوم شركة أخرى بمهامها.

- الألبوم الجديد سيكون ما بين المصري واللبناني وستكون الغلبة للأغنيات.

إليسا تتعاون مع أيمن بهجت قمر

- تتعاون إليسا في الألبوم الجديد لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أغنيتين من بينهما أغنية "العقد" ونفس الأمر مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي الذي يقدم لها أغنية "بتمايل على BEAT".

- الألبوم كان قد تضمن أغنيتين من قبل وهما من أول دقيقة وأنت بس ولكن تم طرحهما بطريقة السنجل.