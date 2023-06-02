إليسا تهنئ ولي عهد الأردن بسبب زفافه: فرح عارم وسعادة من المحيط للخليج

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني على زفافه الذي عُقد منذ ساعات على الأميرة رجوة آل حسين في المملكة الأردنية الهاشمية.

إليسا: ألف مبروك للعروسين وللملك عبدالله والملكة رانيا

وعلقت إليسا على الزفاف عبر تويتر: «فرح عارم وسعادة من المحيط للخليج بالمناسبة السعيدة وفرح الأمير الحسين وعروسته رجوى. ألف مبروك للعروسين وللملك عبدالله والملكة رانيا ولكل الشعب الأردني الحبيب».

كانت إليسا طرحت أغنيتها الجديدة لإيمان ابنة الملك الأردني عبدالله الحسين بمناسبة زفافها على جميل إسكندر في الحفل الذي أقيم بالمملكة الأردنية منذ نحو ثلاثة اشهر.

أغنية إليسا من كلمات وألحان مروان خوري

الأغنية التي قدمتها إليسا بعنوان «أميرة الحلوين»، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وأطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأهدتها إلى ابنة الملك عبدالله، متمنية لهما السعادة في حياتهما.

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا للغناء في حفل كبير في محافظة الإسكندرية في السادس عشر من شهر يونيو الجاري في أول حفل لها بالمحافظة الساحلية بعد فترة غياب طويلة.