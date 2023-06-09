إليسا تسابق الوقت للاحتفال بألبومها الجديد في حفلها بالإسكندرية

تسابق الفنانة إليسا الوقت لطرح عدد من أغنيات ألبومها الجديد، الذي كان من المقرر طرحه في شهر مايو الماضي، من أجل الاحتفال به في حفلها المنتظر بمحافظة الإسكندرية في 16 يونيو الجاري.

إليسا تنتظر طرح أغنية بتمايل على beat

علمت «الوطن» من مصادرها أنّ الفنانة إليسا تسعى لطرح أغنية «بشكل مبدئي» من ألبومها وبالتحديد أغنية بتمايل على beat؛ لتكون أولى أغنياتها في الحفل الجديد بمصر، لكن ما زالت مشاكل شركات التوزيع الخاصة بها تقف حائلًا أمام تنفيذ هذا الأمر حيث إنّ هناك شركتين تسعيان للحصول على الحقوق.

إليسا تشدو فى الاسكندرية بعد غياب طويل

مشاكل إليسا فى التوزيع إذا لم تحل بشكل ودي بين إليسا ومكتبها القانوني، سيتم توجيه تلك المشكلات إلى ساحة القضاء ليتم الفصل بشكل نهائي في المشاكل.

وأحيت إليسا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا في الشيخ زايد بالقاهرة خاصة بمؤسسة مجدي يعقوب الخيرية؛ لعلاج مرضى القلب وحضر فيها مجدي يعقوب، وكرّم الفنانة اللبنانية.