العثور على جثة طالب غرق في نهر النيل بقنا

عثر أهالي قرية القلمينا بمركز الوقف في قنا، اليوم الجمعة، على جثة طالب طافية على سطح مياه نهر النيل بعد غرقه منذ 4 أيام أثناء الاستحمام بجوار مرشح مياه القرية شمال محافظة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف تحت تصرف جهات التحقيق.

غرق طالب في نهر النيل

تلقى اللواء ايهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بالعثور على جثة طالب طافية على سطح مياه نهر النيل بعد غرقه منذ 4 أيام في نهر النيل بالوقف.

وبالفحص تبين العثور على جثة «أدهم حسن أحمد»، 14 عاما، غرق في مياه نهر النيل منذ 4 أيام، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الوقف شمال محافظة قنا، لحين إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.