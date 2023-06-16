بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بقرية جزائر عيسى بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة عائلية في قرية جزائر عيسى بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى مستشفى الدلنجات العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مشاجرة عائلية في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر وقوع مشاجرة عائلية بينهم، وجار عمل الفحوصات الطبية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

أسماء المصابين في المشاجرة

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة ممدوح علي حمادة، 73 سنة، مقيم الدلنجات، مصاب بكدمات وجروح متفرقة، صابرين عبد الفتاح عبد الله، 70 سنة، مصابة بكسر في الساق اليمنى وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، غالية عبد الفتاح، 70 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليسرى.

ونقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.